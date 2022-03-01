Derebucak Kaymakamlığı'nda eğitim toplantısı - Son Dakika
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Derebucak Kaymakamlığı'nda eğitim toplantısı

01.03.2022 11:39
Derebucak Kaymakamlığı'nda eğitim toplantısı

Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk, öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Derebucak Kaymakamı Ömer Levent Türk, öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen ilçedeki okullarda eğitim konulu toplantıya başkanlık eden Kaymakam Türk, "Veliler, öğretmenler, idareciler, milli eğitim müdürlüğümüz ve kaymakamlık olarak istişare içinde çalışarak öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmamız lazım. öğrencilerin Türkiye'nin geleceğidir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay da, kurum olarak ilçede öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve başarıyı artırmak için yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Derebucak'ta yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı, okul ve kurum idarecileri, okul aile birliği başkanları katıldı.

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Kaynak: AA

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