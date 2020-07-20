Derebucak Kaymakamlığı'ndan 298 aileye bayram yardımı - Son Dakika

Derebucak'ta ihtiyaç sahibi 298 aileye 194 bin 750 liralık nakdi kurban yardımı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımların en geç 21 Temmuz'da vatandaşların hesabına geçeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hanesinde 1 kişi olanlara 500'er lira, 2 kişi olanlara 750'şer lira, 3 kişi olanlara 1000'er lira, 4 kişi olanlara 1250'şer lira, 5 ve daha fazla kişi olanlara ise 1500'er liralık yardımda bulunulmuştur. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm ilçemiz halkının, milletimizin ve müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz."