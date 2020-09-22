Derebucak Milli Eğitim Müdürü Akçay, açık sınıf uygulayan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, açık sınıf uygulayan öğrencilerle okul bahçesinde bir araya geldi.

Akçay, Derebucak'ta yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ilçedeki okullarda ilk kez ders başı yapan, okul öncesi eğitim gören ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce insan mektebi projesi kapsamında Derebucak'ta da uygulanan açık sınıf uygulamasına katılan öğrencilerle buluşan ve bahçede sohbet eden Akçay, Milli Eğitim Bakanlığının birleştirilmiş sınıflar için hazırlamış olduğu setlerden verdi.

Akçay, öğrenciler, velileri ve eğitim camiası mensuplarına yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.