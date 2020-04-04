Derebucak'ta 284 ihtiyaç sahibi biner liralık destekten yararlandı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı kapsamında 284 ihtiyaç sahibi aileye biner lira ödeme yapıldı.

Derebucak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programından Derebucak'ta ikamet eden 284 ihtiyaç sahibi ailenin yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık ödemelerinin İlçe Kaymakamlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında kaldıkları ikametlerine kadar gidilerek İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma personeli ve PTT dağıtıcıları vasıtasıyla yapıldığı kaydedildi.

PTT Bank ya da kamu bankalarına gitmeden evlerinde biner liralık destekten yararlanan aileler, ödemeleri ayaklarına kadar getiren kolluk kuvvetleri ve görevlilere teşekkür etti.