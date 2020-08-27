Derebucak'ta 500 sülün doğayla buluşturuldu - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, doğaya 500 sülün salındı.

Derebucak Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile ilçeye tahsis edilen 500 adet sülün kuşu, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı'nın da katılımıyla doğayla buluşturuldu.

AK Parti Konya Milletvekili Samancı, yaptığı konuşmada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü nezaretinde tabiatı ve yaban hayatını desteklemek, biyolojik çeşitliliği artırmak amacıyla ilçeye tahsis edilen sülün kuşlarını, doğaya bıraktıklarını belirterek, "Cennet vatanımızın doğasını ve canlıları korumak, öncelikli vazifemiz olmalıdır. Herkesin bu bilinçle tabiata yaklaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da doğanın kalbi olan mağaralar cennetinde 500 sülünü doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlçemize bugüne kadar her türlü konuda destek olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüz Sayın İsmail Üzmez Bey'e, 8.Bölge Müdürümüz Sayın Mustafa Tuğrul Şahin'e, İl Müdürümüz Sayın Onur Yıldırım'a, Bölge Şefimiz Sayın Fatih Demir'e ve emeği geçen tüm bölge müdürlüğü çalışanlarına şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum."dedi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütçü, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, milli parklar görevlileri katıldı.