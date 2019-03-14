Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta Altın Ödüllü Slogan Yarışması

Derebucak'ta Altın Ödüllü Slogan Yarışması

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinin tarihi, turistik, kültürel ve doğal değerlerini ön plana çıkaracak altın ödüllü bir slogan yarışması düzenlendiği bildirildi.

Derebucak'ta Altın Ödüllü Slogan Yarışması, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinin tarihi, turistik, kültürel ve doğal değerlerini ön plana çıkaracak altın ödüllü bir slogan yarışması düzenlendiği bildirildi.


Derebucak Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Derebucak Kaymakamlığı, Derebucak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yarışmaya katılmak için başvuruların başladığı ve 25 Mart 2019 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, birinciye yarım, ikinciye çeyrek ve üçüncüye de gram altın ödülü verileceği belirtilirken, "Yarışma ile ilgili başvurular posta, elektronik posta ve elden teslim yoluyla Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapılabilecektir. Sonuçlar 8 Nisan'da açıklanacak, ödül töreni ise 15 Nisan'da yapılacaktır. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler derebucak42@meb.gov.tr adresine mail atarak ya da 0332 5371416 numaralı telefonu arayabilecektir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Konya, Derebucak, Güncel
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