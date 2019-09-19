Derebucak'ta aşure etkinliği
1 saat önce
Derebucak ilçesindeki Şehit Hüseyin Albaşgil ilkokulunda aşure etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Derebucak ilçesindeki Şehit Hüseyin Albaşgil ilkokulunda aşure etkinliği düzenlendi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, ikram edilmek üzere kazanlarda pişirilen aşureleri öğrenci ve katılımcılara dağıttı.
Kaymakam Doğan, etkinliğine tüm katkıda bulunanlara teşekkür etti.
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