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Derebucak'ta aşure etkinliği

1 saat önce

Derebucak ilçesindeki Şehit Hüseyin Albaşgil ilkokulunda aşure etkinliği düzenlendi.

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Derebucak ilçesindeki Şehit Hüseyin Albaşgil ilkokulunda aşure etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, ikram edilmek üzere kazanlarda pişirilen aşureleri öğrenci ve katılımcılara dağıttı.

Kaymakam Doğan, etkinliğine tüm katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Coşkun Doğan, Derebucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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