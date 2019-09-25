Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı
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Derebucak'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

1 saat önce

Derebucak'ta bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Derebucak'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Derebucak'ta bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı düzenlendi.


Derebucak Kaymakamlığı'nda İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar ele alındı.

Bağımlılıkla bundan sonra yürütülecek faaliyetlerin de değerlendirilerek istişare edildiği toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantıya, ilçede bulunan emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri ile devlet hastanesi, müftülük ve milli eğitim müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Coşkun Doğan, Derebucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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