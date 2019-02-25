Derebucak'ta Belediye Başkanı Adayları Centilmenlik Anlaşması Yaptı

Konya
'nın Derebucak
ilçesinde, Derebucak Belediye Başkanlığı'na aday olan isimler arasında centilmenlik sözleşmesi imzalandı.
Derebucak Kaymakamlığı'na davet edilen Derebucak ilçesinin mevcut belediye başkanı ve Cumhur ittifakının adayı Ahmet Kısa
, AK Parti
İlçe Başkanı Adem Sütçü, İYİ Parti
Belediye Başkan adayı Yusuf Uyar ve İyi Parti İlçe Başkanı Ali Zor
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde centilmenlik anlaşması imzaladı.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri sürecinin ilçede huzurlu, güvenli ve sağduyulu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan
başkanlığında, Kaymakamlıkta bir toplantı düzenlendi.
Derebucak'ta seçime katılacak olan siyasi partilerden, AK Parti ile İyi Parti temsilcilerinin hazır bulunduğu ve seçim güvenliği konularının değerlendirildiği toplantıda, taraflar arasında 31 Mart mahalli idareler seçimi centilmenlik anlaşması imzalandı.
Kaymakam Doğan, onayladığı centilmenlik anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, bu süreçte tüm siyasi parti mensuplarını hoşgörülü ve saygılı olmaya, demokrasinin evrensel ilkelerine sadık kalmaya davet ederek, sonucun ne olursa olsun kazananın Derebucak ve Derebucaklı hemşerileri olacağını vurgulayarak, her iki belediye başkan adayına da seçimde başarılar diledi.
Centilmenlik anlaşması imzalayan taraflar da birbirlerine başarı dileğinde bulundu.
Belediye başkan adayları ile mensup olduğu siyasi parti ilçe başkanları tarafından imzalanan anlaşmaya göre, parti binaları ve seçim bürolarının çevresi ile ilçe seçim kurulunca gösterilecek yerler dışında parti bayrağı, afiş, pankart gibi materyallerin asılmaması, ibadethaneler, hastaneler ile okul, yurt ve pansiyonların etrafında ses yükseltici cihazlarla anons, duyuru ve propaganda yapılmaması, mahalli idareler seçimi sürecinde vatandaşlar arasında hoşgörü ve sevgi ortamının bozulmasına neden olacak faaliyetlerden uzak durulması, siyasi partilerin birbirleriyle saygı ve karşılıklı anlayışa dayalı propaganda faaliyeti yaparak, ayrıca bu süreçte asayiş ve güvenlik yönünden halkın huzur ve sükununun temini için araç plakalarının kapatılmaması, halk oylaması ve propaganda faaliyetlerinde kullanılan araç plakalarının açık olmasına özen gösterilmesi, anlaşma kapsamında el ilanı, afiş, pankart gibi materyallerin çevre ve görüntü kirliliği olmayacak şekilde kullanılarak, seçim yasaklarına uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konularında mutabakata varıldı.