Derebucak'ta berber salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında faaliyetleri durdurulan berber salonları, yeniden müşteri kabul etmeye hazırlanıyor.

Derebucak Belediyesi, ilçe merkezinde faaliyet gösteren berber salonlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla faaliyetlerine geçici süreyle ara veren berberlerin yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Berberlik yapan esnaflarımızın işyerlerini müşteri kabul etmeye hazırlandıkları günde onlara destek olmak amacıyla dezenfeksiyondan geçirdik. Oluşturduğumuz ekipler, berber salonlarındaki çalışmalarını tamamladı. 11 Mayıs'tan itibaren hijyen ve belirli kurallara dikkat etmek suretiyle yeniden işyerlerini açacak olan berber esnafımıza hayırlı işler temenni ediyorum."dedi.