Derebucak'ta bisiklete binme etkinliği - Son Dakika

Akçay, "Hayat boyu öğrenme haftası kutlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay , Şube Müdürü Mehmet Güneş , Halk Eğitim Merkezi Müdürü İskender Kaplan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte pedal çevirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü liderliği ve koordinasyonuyla ilçede 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde bisiklete binme etkinliği düzenlendi.

Derebucak ilçesinde, eğitim camiası mensupları ve öğrenciler düzenlenen bisiklete binme etkinliğinde pedal çevirdi.

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