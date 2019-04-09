Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta "Bisikletle Harekete Geçiyoruz" Projesi

Derebucak'ta "Bisikletle Harekete Geçiyoruz" Projesi

49 dakika önce

Derebucak ilçesinde "bisikletle harekete geçiyoruz" projesi tanıtıldı.

Derebucak'ta
Derebucak ilçesinde "bisikletle harekete geçiyoruz" projesi tanıtıldı.

Derebucak İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Çok Programlı Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde okul hizmet binasında gerçekleştirilen programda Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projeleri destekli "bisikletle harekete geçiyoruz" adlı gençlik projesinin tanıtımı yapıldı.

Programa katılan milli bisikletçiler Miraç Kal ve Nazım Bakırcı, söyleşi bölümünde bisiklet sporu ve kültürü üzerine katılımcılara ve öğrencilere bilgi verdi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Bilal Akçay, programın sonunda yaptığı konuşmada, milli sporculara ve projede tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Güneş, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Derebucak, Güncel
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