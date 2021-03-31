Derebucak'ta çiftçilere ceviz fidanı desteği - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, çiftçilere ceviz fidanı desteğinde bulunuldu.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde çiftçilik yapan üreticilere ceviz fidanı desteğinde bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda ilçeye gönderilen ceviz fidanlarının dağıtımının gerçekleştirildiğini vurgulayan Kısa, "Desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız Mustafa Yazlık Bey'e ilçem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah, bu destekle ilçemizde ceviz üretim sahalarımız daha da genişleyecektir. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.