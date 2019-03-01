Derebucak'ta "Çorba İçiyorum, Sağlıklı Büyüyorum" Projesi

Konya'nın Derebucak ilçesinde hayata geçirilen "çorbamı içiyorum, sağlıklı büyüyorum" projesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Konya'nın Derebucak ilçesinde hayata geçirilen "çorbamı içiyorum, sağlıklı büyüyorum" projesi öğrencilerden yoğun ilgi gördü.



Derebucak İlçe Kaymakamlığı'nın başlattığı ve 3'üncü ayını tamamlayan proje kapsamında, ilçe merkezi ve dış mahallelerde öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak sıcak çorba dağıtılıyor.



Çorba dağıtımı ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve beslenme bilincinin artırmak hedefleniyor.



Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez ve merkez dışı mahallelerde öğrencilere belirlene takvim dahilinde her hafta farklı bir çorbanın dağıtıldığını belirterek, proje ile öğrencilerin sağlıklı beslenmesine dikkat çektiklerini ve obeziteye karşı mücadele edildiğini söyledi.



Geçtiğimiz yıl aralık ayında başlayan çorba dağıtım programlarının ramazan ayı başlangıcına kadar süreceğini belirten Doğan, "Yapım aşamasında son derece hassasiyet gösterip numunelerin üç gün saklanması koşuluna uyarak çorbalarımızı hazırlatıyoruz. Proje daha başlamadan öğrencilerimizin velilerinden muvafakat belgelerini aldık. Bugüne kadar öğrencilerimize 6 farklı çorba dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.



İlçe Mili Eğitim Müdürü Bilal Akçay da, çorba projesinin bütün okullarda son derece başarılı bir şekilde devam ettirildiğini belirterek, "Öğretmen, öğrenci ve velilerin uygulamadan son derece memnun olduğunu görmek de bizleri mutlu ediyor. Buna ilaveten öğrencilerimizin çorba içmeye karşı olumlu tutum geliştirdiklerini de gözlemliyoruz." diye konuştu.

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