Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta destek gören proje imzalandı
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Derebucak'ta destek gören proje imzalandı

55 dakika önce

Derebucak ilçesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın kabul ettiği projenin sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Derebucak'ta destek gören proje imzalandı, System.String[]
Derebucak ilçesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın kabul ettiği projenin sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Robotik Uygulamalar ve Kodlama Eğitmen Eğitimi, Stem Eğitmen Eğitimi, 3 D tasarım ve 3D printer eğitici eğitimi" konulu projenin Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kabul gördüğü bildirildi.
MEVKA'nın 2019 yılı teknik destek programı ikinci dönem başvuruları kapsamında desteklenen söz konusu proje için sözleşmenin Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ile Mevlana Kalkınma Ajansı yetkilileri arasında imzalandığı belirtildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, projenin ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 Kaynak: AA
Mevlana Celaleddin Rumi, Derebucak, Güncel
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