Derebucak'ta dış mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Derebucak ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Hamza Selçuk, ilçeye bağlı dış mahalleleri ziyaret etti.

Kaymakam Selçuk, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kayla ile birlikte ilçenin dış mahallelerinden Durak, Çamlık, Pınarbaşı ve Göynem mahallelerinde vatandaşlarla biraraya geldi.

Mahalle muhtarları tarafından karşılanan Kaymakam Selçuk, yerleşim merkezlerinde buluştuğu vatandaşlarla sohbet etti.

Mahalle sakinlerinin aktardığı sorun ve talepleri de dinleyen Selçuk, isteklerin yerine getirilmesi ve taleplerin çözümüne yönelik çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını dile getirdi.