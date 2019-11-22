Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta eğitimcilere uyuşturucu konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Son Dakika Güncel Derebucak'ta eğitimcilere uyuşturucu konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Derebucak'ta eğitimcilere uyuşturucu konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, eğitimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Derebucak'ta eğitimcilere uyuşturucu konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, eğitimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Konya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan karar gereği, Derebucak ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenlere "Uyuşturucu Kullanımının Tesbiti ve Kullanıcı Şahısların Profili" başlıklı bilgilendirme semineri verildi.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunun toplantı salonunda gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren programda, yapılan sunumların ardından katılımcıların yönelttiği sorular cevaplandırıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Derebucak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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