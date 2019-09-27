Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi
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Derebucak'ta eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi

1 saat önce

Derebucak ilçesinde eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

Derebucak'ta eğitime destek veren hayırseverlere plaket verildi, System.String[]

Derebucak ilçesinde eğitime destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yenilenen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde açılış programı düzenlendi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Bütün çabamız kültür, sanat, spor, bilim ve hayat becerilerinin de çocuklarımıza derinlikli bir bakış açısı sunmak ve onların ellerini kullanmasına fırsat vererek teorik ve pratiği birleştirmek. Esas hedefimiz; çocuğun tabiatına hizmet etmek ve onu bir hiza taşı olarak alıp takip etmek" sözünü hatırlatarak, "İlçemizde yürütülen çalışmaların amacı da budur. Okulumuzun bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin tamamlanmasında emeği geçen belediye başkanımız Ahmet Kısa ile okulumuz yöneticilerine ve tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Akçay, daha sonra proğrama katılan hayırseverlere birer plaket verdi.

Kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşların katıldığı programda gelenlere aşure ikram edildi.

Anadolu Lisesi, Derebucak, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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