Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta Eğitime Kar Engeli

Derebucak'ta Eğitime Kar Engeli

19 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime iki gün ara verildiği bildirildi.

Derebucak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime iki gün ara verildiği bildirildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün ve yarın geçerli olmak üzere eğitim kurumlarında iki gün süreyle eğitime ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Konya, Derebucak, Güncel
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