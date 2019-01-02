Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta Eğitime Kar Engeli

Derebucak'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar Kaymakamlık tarafından iki gün süreyle tatil edildi.

Derebucak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar Kaymakamlık tarafından iki gün süreyle tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün ve yarın geçerli olmak üzere ilçe genelinde iki gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Konya, Derebucak, Güncel
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