Derebucak'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar Kaymakamlık tarafından iki gün süreyle tatil edildi.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar Kaymakamlık
tarafından iki gün süreyle tatil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün ve yarın geçerli olmak üzere ilçe genelinde iki gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:25 Kaynak: İHA
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