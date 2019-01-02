Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta Etkili Kar Yağışı

Derebucak'ta Etkili Kar Yağışı

2 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Derebucak'ta Etkili Kar Yağışı, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.


İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kaymakamlık tarafından eğitime iki gün ara verilen ilçede kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu ilçede, karla mücadele ekipleri de yolları ulaşıma açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kara yolları ekiplerinin Beyşehir-Derebucak arasının yanı sıra Beyşehir- Huğlu arasında da karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü, belirtilen güzergahlarda yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Beyşehir, Konya, Derebucak, Kar, Güncel
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