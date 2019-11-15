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Derebucak'ta geleceğin sınıfları oluşturulacak

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kabul edilen "Derebucak 2023'e hazırlanıyor, Geleceğin Sınıflarını Oluşturuyor" konulu projesi kapsamında geleceğin sınıfları oluşturulacak.

Derebucak'ta geleceğin sınıfları oluşturulacak, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kabul edilen "Derebucak 2023'e hazırlanıyor, Geleceğin Sınıflarını Oluşturuyor" konulu projesi kapsamında geleceğin sınıfları oluşturulacak.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan söz konusu projenin MEVKA tarafından desteklenmesinin ardından taraflar arasında protokol sözleşmesi imzalandı.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2023 eğitim vizyonundaki dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenlerin desteklenerek teşvik edilmesi ve ileri öğrenme ortamları için materyal ve model geliştirme çalışmaları yapılması hedefleri doğrultusunda oluşturulan proje çerçevesinde, 40 öğretmen ve 40 öğrencinin verilecek bu eğitimleri alarak geleceğin sınıflarının oluşturulacak, projemiz bu kapsamda Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi ve protokol sözleşmesine de taraflar olarak imza attık. İlçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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