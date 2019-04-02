Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta Girişimcilik Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Derebucak'ta Girişimcilik Kursu Yoğun İlgi Görüyor

54 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, devam eden girişimcilik kursunun vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Derebucak'ta Girişimcilik Kursu Yoğun İlgi Görüyor, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, devam eden girişimcilik kursunun vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Derebucak Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile KOSGEB işbirliğinde ilçe merkezine açılan girişimcilik kursunun birinci kısmının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "İlçemizde ilk defa gerçekleştirilen bu kurs faaliyeti, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görmüştür. Nisan ve mayıs aylarında da devamı planlanan kurslar için yeni kayıt tarihinin açıklaması, resmi web sayfamızdan duyurulacaktır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya, Derebucak, Güncel
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