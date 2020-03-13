Derebucak'ta halk buluşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derebucak'ta halk buluşması - Son Dakika

Derebucak'ta halk buluşması

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın halkla buluşma programları sürüyor.

Derebucak'ta halk buluşması, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın halkla buluşma programları sürüyor.

Belediye Başkanı Kısa, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile ilçeye bağlı Durak Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yerleşim merkezinde mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kısa, mahallede yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak hizmetler konusunda bilgiler verdi.

Kısa, buluşmada mahalle muhtarlığı ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de dinledi.

Başkan Kısa, mahalle sakinlerine kendilerine gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ederken, ilçenin her noktasına, halkla istişare ederek hizmet götürmenin gayretinde olduklarını dile getirdi.

Ahmet Kısa, Derebucak, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek Gıyabi cenaze namazı, hakkını helal eden çıkmayınca kılınamadı AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi

Son Dakika Haberleri
21:03 - WHO: "Avrupa, koronanın merkezi haline geldi"
21:02 Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü
21:02 Avrupa borsaları politika yapıcıların Kovid-19'a karşı harekete geçmesiyle haftayı yükselişle...
21:01 Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi
21:00 YÖK, "koronavirüs tedbirlerini" açıkladı Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:06:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derebucak'ta halk buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]