Derebucak'ta halk buluşması - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın halkla buluşma programları sürüyor.

Belediye Başkanı Kısa, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile ilçeye bağlı Durak Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yerleşim merkezinde mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kısa, mahallede yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak hizmetler konusunda bilgiler verdi.

Kısa, buluşmada mahalle muhtarlığı ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de dinledi.

Başkan Kısa, mahalle sakinlerine kendilerine gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ederken, ilçenin her noktasına, halkla istişare ederek hizmet götürmenin gayretinde olduklarını dile getirdi.