Derebucak'ta ihtiyaç sahiplerinin yardım başvuruları telefon üzerinden alınıyor - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir kapsamında, Kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahiplerinin yardım başvuruları telefon üzerinden alınmaya başlandı.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu virüsle ulusal çapta mücadelesini sürdürmekte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yaptığı; hiçbir vatandaşın zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmaması uyarısının Derebucak ilçesinde yaşayan vatandaşlar için de önemli olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"Derebucak'ımızın nüfusunun büyük bölümünü yaşlı vatandaşlarımız oluşturmaktadır ve unutulmamalıdır ki bu virüsün risk grubunda yaşlı vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devletimizin ülke çapında almış olduğu her tedbiri Derebucak Kaymakamlığı olarak ilçemiz için de alıyoruz. Bu çerçevede, Derebucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilçemizde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Vakfımızdan yardım almak isteyen ve bunun için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız artık kaymakamlığımıza gelmek zorunda değildir. Vatandaşlarımızın yardım başvurularını telefon üzerinden almaya başladık. Sizler de telefon üzerinden kaymakamlığımıza başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz neticelendiğinde sizlere yine telefon yoluyla dönüş yapılacaktır. Unutulmamalıdır ki, alacağımız her türlü tedbir her virüsten daha güçlü olacaktır."

İlçe halkına yörede devlet tarafından alınan tedbirler için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Doğan, "Kovid-19 fiziki olarak aramıza uzaklık koysa da gönüllerimize asla ayrılık düşüremeyecektir." ifadesini kullandı.