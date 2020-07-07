Derebucak'ta ilçe jandarma komutanı başarı belgesiyle ödüllendirildi - Son Dakika

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir Kaya'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde aktif şekilde rol alarak ilçede vaka görülmemesinde gösterdiği önemli katkılardan dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi.



Kaymakamlık makamında İlçe Jandarma Komutanı Kaya'yı kabul eden Doğan, şunları kaydetti:

"Beraber çalıştığımız süre içerisinde, ilçe jandarma komutanlığında disiplin ve otorite düzenini başarıyla sağladığınız, tarafımdan verilen emirleri tam ve gecikmeksizin yerine getirdiğiniz, mesai mefhumu gözetmeden çalıştığınız, vatandaşlarımıza hizmet sunarken devletimizin güler yüzünü ve şefkatini gösterdiğiniz, koronavirüsle mücadele sürecinde aktif bir şekilde rol alarak ilçemizde vaka görülmemesinde önemli katkılarınızın olduğu tarafımdan memnuniyetle müşahede edildiğinden sizi 'başarı belgesi' ile ödüllendiriyorum. Tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim."