Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta İnceleme, Soruşturma Teknikleri Kursu

Derebucak'ta İnceleme, Soruşturma Teknikleri Kursu

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, okullarda görev yapan idareciler ile milli eğitim personeline yönelik inceleme, soruşturma teknikleri kursu başlatıldı.

Derebucak'ta İnceleme, Soruşturma Teknikleri Kursu, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, okullarda görev yapan idareciler ile milli eğitim personeline yönelik inceleme, soruşturma teknikleri kursu başlatıldı.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kursun açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, inceleme ve soruşturmaların sağlıklı ve verimli yürütülebilmesinin önemine dikkat çekti.

Akçay, "Okul müdürleri, müdür yardımcıları ve milli eğitim personeline yönelik olarak açılan inceleme, soruşturma teknikleri kursu, Şube Müdürümüz tarafından verilecek ve 5 gün süreyle devam edecek. Umuyorum çok faydalı bir çalışma olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Akçay, Konya, Derebucak, Güncel
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