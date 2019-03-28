Derebucak'ta İnceleme, Soruşturma Teknikleri Kursu
1 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, okullarda görev yapan idareciler ile milli eğitim personeline yönelik inceleme, soruşturma teknikleri kursu başlatıldı.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde, okullarda görev yapan idareciler ile milli eğitim personeline yönelik inceleme, soruşturma teknikleri kursu başlatıldı.
Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından başlatılan kursun açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay
, inceleme ve soruşturmaların sağlıklı ve verimli yürütülebilmesinin önemine dikkat çekti.
Akçay, "Okul müdürleri, müdür yardımcıları ve milli eğitim personeline yönelik olarak açılan inceleme, soruşturma teknikleri kursu, Şube Müdürümüz tarafından verilecek ve 5 gün süreyle devam edecek. Umuyorum çok faydalı bir çalışma olacak" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:06 Kaynak: AA
Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı
Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar
Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı