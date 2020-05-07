Derebucak'ta kamu kurumlarına siperlik ve maske desteği - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı kamu kurumlarına siperlik ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadele çerçevesinde İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Seyahat Kurulları ve Derebucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na siperlik ve maske dağıttıklarını belirtti.

Akçay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sürekli vatandaşlarla temas halinde olan polislerimiz, jandarma ekiplerimiz, ilçe tarım personelimiz, ilçe seyahat kurulları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personelimize siperlik ve maske dağıtımı yaptık. Bu önlem ile oluşabilecek riskleri en aza indirmenin gayretindeyiz. Bu salgın sürecinde üstün bir gayretle çalışan ve destek veren başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyük'e, siperliklerimizi temin eden Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ünal'a, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine Derebucak Milli Eğitim Müdürlüğü adına teşekkür ediyorum."