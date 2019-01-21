Derebucak'ta Kar Temizleme Çalışmaları
28 dakika önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kar temizliği çalışmalarının devam ediyor.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde, kar temizliği çalışmalarının devam ediyor.
Konya'nın en yoğun kar yağışını alan ilçelerinden Derebucak'ta, belediye ekipleri yollarda kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki yol kenarlarında biriken ve trafiği olumsuz etkileyen kar yığınlarının kaldırılmaya başlandığını belirtti.
Kısa, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iş makineleriyle yollarda yoğun bir mesai yürüttüğünü vurgulayarak, kar yığınlarının kamyonlarla şehir dışına çıkarıldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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