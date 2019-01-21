Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta Kar Temizleme Çalışmaları

Derebucak'ta Kar Temizleme Çalışmaları

28 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, kar temizliği çalışmalarının devam ediyor.

Derebucak'ta Kar Temizleme Çalışmaları, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kar temizliği çalışmalarının devam ediyor.

Konya'nın en yoğun kar yağışını alan ilçelerinden Derebucak'ta, belediye ekipleri yollarda kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki yol kenarlarında biriken ve trafiği olumsuz etkileyen kar yığınlarının kaldırılmaya başlandığını belirtti.

Kısa, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iş makineleriyle yollarda yoğun bir mesai yürüttüğünü vurgulayarak, kar yığınlarının kamyonlarla şehir dışına çıkarıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Konya, Derebucak, Güncel
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