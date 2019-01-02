Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Derebucak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Derebucak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla kaymakamlık tarafından okulların iki gün süreyle tatil edildiği Derebucak'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu ilçede karayolları ekipleri de yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu. Karayolları ekiplerinin Beyşehir-Derebucak ilçeleri arasındaki yolların yanı sıra Beyşehir- Huğlu arasında da karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü, belirtilen güzergahlarda yolların trafiğe açık olduğu belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Beyşehir, Konya, Derebucak, Kar, Güncel
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