Derebucak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde, akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla kaymakamlık tarafından okulların iki gün süreyle tatil edildiği Derebucak'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu ilçede karayolları ekipleri de yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu. Karayolları ekiplerinin Beyşehir-Derebucak ilçeleri arasındaki yolların yanı sıra Beyşehir- Huğlu
arasında da karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü, belirtilen güzergahlarda yolların trafiğe açık olduğu belirtildi. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı