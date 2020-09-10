Derebucak'ta karantinadakiler evden dışarı çıkarsa, yurtlara yerleştirilip ücret alınacak - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle evlerde karantina ya da izolasyon işlemi uygulanan kişiler, evlerinin dışına çıkmaları halinde yurtlara yerleştirilerek, ücretleri de kendilerinden tahsil edilecek.

İlçe Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, evde karantinada olması gereken kişilerin ev dışına çıkmaları halinde haklarında idari para cezası uygulanmasının yanında haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusundu bulunulacağı anımsatıldı.

Açıklamada, "Aynı zamanda bugünden itibaren karantina kurallarını ihlal eden kişiler, yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesi kullanıldı.