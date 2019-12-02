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Derebucak'ta Kıbrıs gazilerine madalya

7 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde düzenlenen törenle, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalyaları verildi.

Derebucak'ta Kıbrıs gazilerine madalya, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde düzenlenen törenle, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalyaları verildi.


Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçede yaşayan gazilerle makamında bir araya geldi. Derebucak Kaymakamlığında düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve jandarma yetkilileri katıldı. Törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gönderdiği madalya ve beratlar, Kaymakam Doğan tarafından ilçede yaşayan Gaziler Remzi Can ile Osman Coşkun'a verildi. Madalyalarını alan gaziler, vatanın bölünmez bütünlüğü için her daim göreve hazır olduklarını ifade etti.


Gazileri ağırlamaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Kaymakam Doğan ise, harekata katılan ve milli mücadelede adına canını ortaya koyan gazilere Türk milleti olarak minnet ve şükran duyguları içerisinde olduklarını belirterek teşekkür etti. - KONYA

Coşkun Doğan, Derebucak, Kıbrıs, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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