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Derebucak'ta Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

6 saat önce

Derebucak ilçesinde düzenlenen törenle, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalyaları verildi.

Derebucak'ta Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi, System.String[]

Derebucak ilçesinde düzenlenen törenle, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalyaları verildi.


Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçede yaşayan gazilerle makamında bir araya geldi.


Derebucak Kaymakamlığı'nda düzenlenen törene, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve jandarma yetkilileri katıldı.


Törende, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) gönderdiği madalya ve beratlar, Kaymakam Doğan tarafından ilçede yaşayan gaziler Remzi Can ile Osman Coşkun'a verildi.


Madalyalarını alan gaziler, vatanın bölünmez bütünlüğü için her daim göreve hazır olduklarını dile getirdi.


Gazileri ağırlamaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Kaymakam Doğan da harekata katılan ve milli mücadelede adına canını ortaya koyan gazilere Türk milleti olarak minnet ve şükran duyguları içerisinde olduklarını belirterek, teşekkür etti.

Coşkun Doğan, Derebucak, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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