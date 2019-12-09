Derebucak'ta KOP Millet Kıraathanesi açılışı

Derebucak ilçesinde "KOP Millet Kıraathanesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "KOP okuyor" programı kapsamında Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Belediyesi koordinatörlüğünde Derebucak Kaymakamlığı ve hayırseverlerin de desteğiyle hizmete giren Derebucak Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri doğrultusunda yurdun dört bir yanında açılmaya başlanan millet kıraathanelerinden birisinin de Derebucak ilçesinde açılıyor olmasından dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Bilal Akçay da konuşmasında, okuyan, düşünen, üretin bir neslin oluşmasına katkıda bulunmanın içinde bulunulan çağ için vazgeçilmez bir gereklilik olduğuna vurgu yaparak, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın değişen dünya şartlarına, bilgiye daha kolay ulaşabilmelerini sağlayarak kendilerini yenileme geliştirme imkanı sunacak olan Derebucak KOP Millet Kıraathanesi, bu yönü ile ilçemiz için çok kıymetlidir." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa da millet kıraathanesinin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunurken, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Plaket takdimlerinin ardından kıraathanenin açılışı gerçekleştirilirken, ardından protokol kıraathaneyi gezdi.

Açılışa, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Memur Sen İl Başkanı Nafiz Karlıer, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.