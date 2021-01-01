Derebucak'ta koronavirüs vakaları sıfırlandı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlandığı bildirildi.

Derebucak Kaymakamı Hamza Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkının kurallara riayeti neticesinde ilçede koronavirüs vakalarının sıfırlandığını belirtti.

Kaymakam Selçuk, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs Bilim Kurulu ve Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlerin etkisini göstermesi, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilçemizde koronavirüsle mücadelede görev alan tüm kamu çalışanlarımızın gayretli çalışmaları ve kıymetli vatandaşlarımızın kurallara riayeti neticesinde ilçemizde koronavirüs vakaları sıfırlanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu durumu kalıcı hale getirmek için kurallara hep birlikte uymaya devam etmek zorundayız. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmeye devam edelim, maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmayalım."