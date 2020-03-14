Derebucak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla cami, okul, öğrenci yurdu ve kamu binalarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Derebucak Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kovid-19'a karşı önlem ve tedbir amacıyla Merkez Cami, Musalla ve Kuba Camisi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile öğrenci yurtları, Şehit Hüseyin Albaşgil ilk ve ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ve PTT şubesinde dezenfeksiyon yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, çalışmalarda Derebucak Belediyesine destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Büyükşehir Çevre ve Kontrol Dairesi ile Çevre ve Hayvan Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.