Derebucak'ta koronavirüse karşı okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
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Derebucak'ta koronavirüse karşı okullar dezenfekte edildi

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı tüm eğitim kurumlarının belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.

Derebucak'ta koronavirüse karşı okullar dezenfekte edildi, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı tüm eğitim kurumlarının belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ile KOP Millet Kıraathanesi'nin de dezenfekte edildiği bilgisi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak Belediyesi tarafından oluşturulan özel ekiplerin hidrojen peroksit maddesi ile yürüttüğü çalışmaların sona erdiğini belirterek, "Bu madde, bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Okullarımızın ve hizmet binamız ve diğer alanların en ücra köşesine varıncaya dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren Belediye çalışanlarına ve her zaman eğitimin destekçisi olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Akçay, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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