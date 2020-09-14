Derebucak'ta koronavirüsle mücadele toplantısı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda toplantı düzenlendi.
Derebucak İlçe Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Hamza Selçuk başkanlık etti.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kadir Kaya, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır ile ilgili daire amirlerinin de katıldığı toplantıda, ilçe genelinde koronavirüs salgını kapsamında yürütülen mücadele ele alındı.
Toplantıda, kurallara uyulması konusunda ayrıca alınması gereken ek tedbirler de masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:33 - Kaynak: AA
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