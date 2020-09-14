Derebucak'ta koronavirüsle mücadele toplantısı - Son Dakika

Toplantıda, kurallara uyulması konusunda ayrıca alınması gereken ek tedbirler de masaya yatırıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kadir Kaya , İlçe Emniyet Amiri Ramazan Çakır ile ilgili daire amirlerinin de katıldığı toplantıda, ilçe genelinde koronavirüs salgını kapsamında yürütülen mücadele ele alındı.

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