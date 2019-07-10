Derebucak'ta LGS ilçe birincisi altınla ödüllendirildi
9 dakika önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, liselere giriş sınavında (LGS) soruların hepsini doğru cevaplayan öğrenci altınla ödüllendirildi.
Konya Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:33 Kaynak: AA
'nın Derebucak
ilçesinde, liselere giriş sınavında (LGS
) soruların hepsini doğru cevaplayan öğrenci altınla ödüllendirildi.
Kaymakam Coşkun Doğan
, 2019 liselere giriş sınavında Derebucak'ta ilçe birincisi olan Şehit Albaşgil Ortaokulu öğrencisi Zahide Sema Korkmaz'ı makamında kabul etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay
'ın da hazır bulunduğu kabulde Korkmaz'ı sınavda elde ettiği başarıdan ötürü tebrik eden Kaymakam Doğan, "Gururumuz olan öğrencimize başarılarının devamını diliyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay da, öğrencilerinin başarısının devamı için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.
Kaymakam Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Akçay, daha sonra ilçe birincisi öğrenciyi altınla ödüllendirdi.
Alman uzmanlardan, İstanbul'da "büyük deprem" uyarısı Apollo 11 bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu? Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı