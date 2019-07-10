Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta LGS ilçe birincisi altınla ödüllendirildi
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Derebucak'ta LGS ilçe birincisi altınla ödüllendirildi

9 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, liselere giriş sınavında (LGS) soruların hepsini doğru cevaplayan öğrenci altınla ödüllendirildi.

Derebucak'ta LGS ilçe birincisi altınla ödüllendirildi, System.String[]
Derebucak, Konya, LGS, Güncel
Konya'nın Derebucak ilçesinde, liselere giriş sınavında (LGS) soruların hepsini doğru cevaplayan öğrenci altınla ödüllendirildi.
Kaymakam Coşkun Doğan, 2019 liselere giriş sınavında Derebucak'ta ilçe birincisi olan Şehit Albaşgil Ortaokulu öğrencisi Zahide Sema Korkmaz'ı makamında kabul etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay'ın da hazır bulunduğu kabulde Korkmaz'ı sınavda elde ettiği başarıdan ötürü tebrik eden Kaymakam Doğan, "Gururumuz olan öğrencimize başarılarının devamını diliyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay da, öğrencilerinin başarısının devamı için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.
Kaymakam Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Akçay, daha sonra ilçe birincisi öğrenciyi altınla ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:33 Kaynak: AA
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