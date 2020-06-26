Derebucak'ta maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Derebucak'ta maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza

Konya'nın Derebucak ilçesinde açık alanda yüzlerine maske takmadığı tespit edilen 4 kişiye toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde açık alanda yüzlerine maske takmadığı tespit edilen 4 kişiye toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı sorumluluk alanındaki yerleşim merkezlerinde korona virüs salgınına karşı denetimler gerçekleştirdi. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bu kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden jandarma, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesinde 4 kişinin açık alanda olmalarına rağmen yüzlerine maske takmadığını tespit etti. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında 4 kişiye, kişi başı 900 lira olmak üzere toplamda 3 bin 600 liralık idari para cezası uyguladı. İlçede maske denetimlerinin bundan böyle de aralıksız devam edeceği belirtildi. - KONYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derebucak'ta maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza - Son Dakika
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