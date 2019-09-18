Derebucak'ta öğrenci servisleri denetlendi

Konya'nın Derebucak ilçesinde öğrenci servisleri jandarma tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri maksadıyla Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygulama gerçekleştirildi.

Okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu.

Ekipler, merkez okularına taşımalı sistemde öğrenci taşıyan servis araçlarını mercek altına alırken, sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında bilgiler aktardı.

İlçede benzer denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.