Derebucak'ta okul denetimleri - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2020-2021 eğitim döneminin başlamasının ardından yüz yüze eğitim sadece okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için başladı.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, ilçede yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerini denetledi.

Bu çerçevede ilçedeki tüm okulları gezen Akçay, eğitim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri esnasında maske, fiziki mesafe ve hijyen kurullarına uyulup uyulmadığını da yerinde kontrol etti.

Minik öğrencilerle sohbet de eden Akçay, Kovid-19 salgını dolayısıyla bilgilendirmelerde bulunduğu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.