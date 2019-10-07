Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta otomobil farıyla tavşan avına ceza
Son Dakika 3. Sayfa Derebucak'ta otomobil farıyla tavşan avına ceza

Derebucak'ta otomobil farıyla tavşan avına ceza

33 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yasak olmasına rağmen otomobilin far ışığıyla tavşan avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 9 bin 324 lira idari para cezası kesildi.

Derebucak'ta otomobil farıyla tavşan avına ceza, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yasak olmasına rağmen otomobilin far ışığıyla tavşan avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 9 bin 324 lira idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Derebucak ilçesi Taşlıpınar Mahallesi Davraz mevkisinde rutin denetim ve kontrollerini sırasında far ışığıyla avlandığı tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaptığı kontrollerde tavşan avcılığı yaptığını belirlediği 3 kişinin de belgesiz olduğunu tespit etti. Ekipler, avda vurulmuş 3 tavşan ile 1 takozsuz av tüfeği ele geçirdi. Far avında kullanılan otomobile ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ekiplerce el konulurken, 3 kişiye kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği iddiasıyla vurdukları tavşanların da tazminat bedelleriyle beraber toplamda 9 bin 324 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - KONYA

Derebucak, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:33 Kaynak: İHA
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