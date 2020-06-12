Derebucak'ta şeker fasulyesi üretimi ilçe ekonomisine kazanç sağlıyor - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, şeker fasulyesi üretiminin giderek yaygınlaştığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık'la birlikte Gembos Ovası'nda gerçekleştirdiği şeker fasulyesi ekiminin ardından yaptığı açıklamada, Gembos Ovası'nda üretimi gerçekleştirilen şeker fasulyesi yetiştiriciliğinin ilgili kurumlar ve yerel yönetimler tarafından üreticiye sağlanan destek ve imkanlarla birlikte giderek arttığını bildirdi.

Kısa, ilçe genelinde şeker fasulyesi üretiminin yılda yaklaşık 2 bin ton seviyelerine ulaştığını belirterek, yürütülen çalışmalarla pazar imkanlarını da her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Şeker fasulyesi üretiminden ilçe ekonomisine yılda yaklaşık 35 milyon liralık kazanç sağlandığını da vurgulayan Kısa, şu bilgileri verdi:

"Antalya il sınırında yer alan Türkiye'nin en verimli ve bereketli ovaları arasında yer alan Gembos Ovası'nın sulu tarıma açılması, devlet ve yerel yönetimlerimizin üreticimize sağladığı desteklemeler ve sunduğu imkanlar ile şeker fasulyesi üretiminde bölgemiz son dönemde önemli bir merkez haline gelmiştir. Özellikle pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bölgemizde esas tarımsal üretimimiz olan şeker fasulyesi, üretimin ardından İlçe Belediyemizin tesisinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kooperatiflerimizle iş birliği içerisinde yürütülen yoğun bir mesainin ardından işlenerek pazara sunuluyor. Pazar olanaklarımızı da her geçen gün artırıyoruz. İlçemize tarımsal gelir olarak yılda yaklaşık 35 milyon liralık gelir sağlamakta olan şeker fasulyesi üretiminden çiftçilerimiz de hasıla üzerinden 2/3 oranında karlılık sağlamaktadır. Bu anlamda, ilçemizde tarımsal üretim her zaman olduğu gibi bugün de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanımız Sayın Mustafa Yazlık'a ilçemizdeki tarımsal üretime verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."