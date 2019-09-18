Son Dakika Haberleri: Derebucak'ta servis araçları denetimi
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Derebucak'ta servis araçları denetimi

8 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, öğrenci servisleri jandarma ekipleri tarafından denetime tabi tutuldu.

Derebucak'ta servis araçları denetimi, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, öğrenci servisleri jandarma ekipleri tarafından denetime tabi tutuldu.


Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu. Jandarma Trafik Timleri, ilçe merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci taşıyan servis araçlarını incelerken, sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi hususlarında bilgiler verdi.


Öte yandan, jandarma trafik timlerinin benzer denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KONYA

İçişleri Bakanlığı, Derebucak, Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
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