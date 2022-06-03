Derebucak'ta sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, sıfır atık ve geri dönüşüm sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında, Derebucak Belediyesi parkında sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi açıldı.
Açılışa, İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Emniyet Amiri Ömer Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Halit Veysel Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ile kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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