Derebucak'ta "sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derebucak'ta 'sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın' projesi - Son Dakika

Derebucak'ta "sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın" projesi

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, "sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler ilk kez beyaz perde heyecanı yaşadı.

Derebucak'ta

Konya'nın Derebucak ilçesinde, "sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler ilk kez beyaz perde heyecanı yaşadı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan ve sinemaya hiç gitmemiş öğrencileri filmlerle buluşturmak için yeni bir proje başlattıklarını aktardı.

Projeye dahil ettikleri öğrencilerin, Beyşehir'deki Kültür ve Yaşam Merkezi'nde bir süre önce faaliyete başlayan sinemaya götürüldüğünü belirten Kısa, "Ben de öğrencilerimizin beyaz perde heyecanına ortak oldum. Öğrencilerimizin sinemada film izleme sevinçleri gerçekten görülmeye değer. Katılım sağlayan öğrencilerimize, izin veren velilerimize, projeye destek veren katkı sağlayan öğretmenlerimize, İlçe Milli Eğitim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Kısa, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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