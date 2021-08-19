Derebucak'ta tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesine gelerek çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Derebucak Devlet Hastanesi'nde görevli aşı ekiplerince, ilçedeki tarım alanlarında mesai yapan tarım işçileri, kaldıkları çadırlarda aşılandı.

Aşı ekipleri, mevsimlik işçilere salgın ve aşının hastalıkla mücadeledeki etkisiyle ilgili bilgilendirme yaparken, aşı karşıtı olan bazı tarım işçilerini de ikna ederek aşılarını yaptı.

Tarım alanlarında yürütülen aşılama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada ise ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin aşılarının mobil ekiplerce tamamlandığı bildirildi.