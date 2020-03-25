Derebucak'ta vefa sosyal destek grubu mesaide - Son Dakika

Derebucak ilçesinde, Kaymakam Coşkun Doğan başkanlığında kurulan vefa sosyal destek grubu çalışmalarına başladı.



Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından bu kesimin zorunlu ihtiyaçlarını kaldıkları ikametlerde gidermek amacıyla il ve ilçelerde kurulmaya başlanan vefa sosyal destek grubu Derebucak'ta da mesaisine başladı.

Bu kapsamda, İlçe Kaymakamlığı görevlileri yasak dolayısıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaları evlerinde sık sık ziyaret ederek taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.



Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, yaptığı açıklamada, Derebucak'ta da bu kesimin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik başlatılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:



"Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla İçişleri Bakanlığı'mızın talimatıyla tüm il ve ilçelerde başkanlıklarını vali ve kaymakamların yaptığı vefa sosyal destek grupları kurulmuştur. Derebucak Kaymakamlığı bünyesinde de başkanlığını yaptığım Derebucak Vefa Sosyal Destek Grubu ve bu gruba bağlı 4 alt çalışma grubu kurulmuştur. İlçemizin toplam 12 mahallesinde bulunan tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olan insanlarımızın zaruri ihtiyaçları bu grup tarafından hızla giderilmeye başlanmıştır. 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan Derebucak Vefa İletişim Merkezi'ne düşen ilaç ve gıda malzemesi ile karşılanmadığı takdirde vatandaşlarımızın zora düşecekleri istekler de gecikmeksizin yerine getirilmektedir. Bu talepler yerine getirilirken nazik ve güler yüzlü çalışan personelimiz, gittikleri evlerde vatandaşlarımıza sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da iletmektedir."