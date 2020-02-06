Derebucak'ta yağışlar ekili alanları sular altında bıraktı - Son Dakika

Derebucak'ın Çamlık Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan bağlantı yolunun sular altında kalmasından dolayı mahalle ulaşıma kapandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularının kanallarda taşkına neden olması ekili alanları sular altında bırakırken, ilçe merkezi ve Pınarbaşı Mahallesi'nde de çok sayıda evin zemin katlarını su bastı.

Yağışlar dolayısıyla ilçe merkezi ile Çamlık Mahallesi bağlantısını sağlayan yol da su altında kalarak ulaşıma kapanırken, Gencek- Huğlu arasında ulaşımı sağlayan yol ise belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede iki gündür aralıksız olarak devam eden yağışların dağlardaki karları da erittiğini belirterek, yaşanan taşkınlar sonucu ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde 15 ailenin evinin alt bölümlerinin sular altında kaldığını, burada bulunan mahsullerin zarar gördüğünü söyledi.

Başkan Kısa, "İlçemiz merkezimizde de benzer bir durum yaşandı. 7-8 ailemize ait evlerinin alt bölümlerinde su baskınları yaşandı. Ancak, hem Derebucak Belediyesi, hem Büyükşehir Belediyemiz ve halkımızın da yardım ve destekleriyle yaşanan sıkıntıların üstesinden geldik. Bu arada, ilçemiz merkezinde yıldırım düşmesi sebebiyle iki evimizde hasar oluştu. Allah'a şükür can kaybı yok. Su taşkınları nedeniyle Derebuca-Çamlık arası mahalle yolumuz sulardan ulaşıma kapandı. Yağışlar devam ediyor, sular da yükselmeye devam ediyor. Bir hafta kapalı kalacak gibi görünüyor. Ayrıca, taşkın sularından dolayı kapanan Gencek-Huğlu mahalleleri arasındaki yol da yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ancak, yol kenarlarında DSİ'ye ait taşkın su kanallarındaki duvarlar da zarar gördü. İlçemizde yaşanan su baskınlarını AFAD'a da bildirdik.Yağışlardan dolayı sular altında kalan ekili arazilerimizde ise kaymakamlığımız, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz zarar tesbitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt ise "Mahsullerimiz, şeker fasülyelerimiz, hububatlarımız hep suyun içinde kaldı. Geceden beri suları tahliye etmek için seferberiz. Derebucak Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve jandarmamız da bu çalışmalarımıza destek veriyorlar. Ancak yağış durmadığından dolayı su yükselmesi devam ediyor. Ayrıca, yerleşim merkezinde su taşkınlarından bazı besicilerimizde olumsuz etkilendi. Ağılları sular bastı." diye konuştu.

Pınarbaşı Mahallesinin muhtarı Mustafa Toklu da ilçede tarım alanlarının ciddi zarar gördüğünü belirterek üzüntüsünü dile getirdi.